Fernando del Solar abandona Venga la Alegría por problemas de salud

“Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía por qué; entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban volviendo (…) Gracias a Dios (…) no hay nada que ver con aquello (…) no hay recaída, pero tengo un problemita, que mi hígado no está absorbiendo los nutrientes y los doctores me dijeron ‘Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente y llevar un tratamiento y esto se recupera’”, comentó.

.@Fer_DelSolar abrió su corazón y nos contó una situación por la que está pasando, ¡sabemos que todo estará bien y este es nada más un hasta luego!

"Nosotros te abrazamos con mucho cariño eres una persona con mucho positivismo", dijo.

¡Te esperamos pronto de regreso @Fer_DelSolar para juntos volver a decir: ARRIBA LOS CORAZONES!

#VLA pic.twitter.com/grNeYbBmjS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 24, 2019

El conductor argentinoanunció este jueves durante el programa deque ya no formará parte del matutino.Acompañado por sus compañeros de producción, del Solar compartió la noticia con el público visiblemente emocionado.El presentador aseguró que su decisión no tiene nada que ver con lo sucedido días atrás que tuvo que desaparecer del aire y llorar, tras tener que dejar la conducción.Al respecto, su colegaexplicó que aunque la audiencia no lo sepa había ocasiones que Fernando necesitaba dormir en el set a consecuencia de suPor su parte, Roger le agradeció su positivismo ante cualquier adversidad.Los demás conductores lo abrazaron y le dieron ánimos tomados de las manos.