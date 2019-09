FICM tendrá 30% menos de presupuesto federal

Elllega este 2019 a su edición 17 con 30 por ciento menos presupuesto por parte del Gobierno federal, el año pasado fue de siete millones de pesos.“Ese apoyo que nos daban por parte de la Federación lo tuvimos que compensar con patrocinios privados, esto con la finalidad de no bajar la calidad y que siguiera igual de lucidor que en años pasados”, señaló ayer en conferencia de prensa,, presidente del encuentro cinematográfico.El presupuesto total para este año delserá de más de, aproximadamente, de los cuales 56 por ciento corresponde a la industria privada., directora de Instituto Mexicano de Cinematografía (), aseguró que están laborando en nuevos esquemas de trabajo para que ningún festival quede afuera; “estamos en la revisión, buscando mecanismos más útiles, este año nos ganaron los tiempos, habrá un Profest dedicado a cine, con reglas propias”.Esta edición del FICM no entró al Profest debido a que Michoacán tenía un adeudo.Pese a ello, Daniela Michel, directora general del encuentro, reiteró que no se afecta la calidad de la programación: “siempre es lo más importante: la misión del festival siempre ha sido promover y difundir a los cineastas mexicanos; tenemos a más de cien participantes este año, es una cantidad mayor que en ediciones recientes y, pese a la austeridad, la calidad es la misma. Lo que hemos hecho es compactar el equipo de trabajo”.La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las secciones en competencia de Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Este año, la participación será de 60 cortometrajes, 11 documentales, 14 obras realizadas en el estado y nueve largometrajes de cineastas de distintas entidades de la República Mexicana.La también crítica de cine recalcó la importancia de las cintas nacionales de este año, que no comparten una temática entre sí: “en México hay una enorme riqueza, variedad y diversidad de películas que no podemos catalogar en una sóla categoría, estuve presente en los comités para elegir los filmes y me lleve una grata sorpresa, misma que celebramos en la capital de Michoacán del 18 al 27 de octubre”.Este año, la sección de largometrajes mexicanos está conformada por Esto no es Berlín, de Hari Sama; Muerte al verano, de Sebastián Padilla; Mano de obra, de David Zonana; La paloma y el lobo, de Carlos Lenin; El paraíso de la serpiente, de Bernardo Arellano; Polvo, de José María Yazpik; Sanctorum, de Joshua Gil; Territorio, de Andrés Clariond; y Ya no estoy aquí, de Fernando Frías.Entre losse proyectarán filmes como: El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein; No one left behind, de Guillermo Arriaga; El actor principal, de Paula Markovitch; Perdida, de Jorge Michel Grau; El son del chile frito, de Gonzalo Ferrari; y Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón.Como ya es tradición, figurará la presentación de películas de la: Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédiène; Ceniza negra, de Sofía Quirós Ubeda; A white, white day, de Hlynur Pálmason; The unknown saint, de Alaa Eddine Aljem; Vivarium, de Lorcan Finnegan; J’ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin (ganadora del Gran Premio de la Crítica); y Nuestras madres, de César Díaz, ganadora de la Cámara de Oro.Del 1 al 10 de noviembre, se presentará lo mejor del FICM en la CDMX.