Festival Hipnosis logra mezclar psicodelia con ritmos actuales

Ciudad de México.- Las Caballerizas en Huizquilucan fue el punto de encuentro donde miles de personas se reunieron para disfrutar de un sábado lleno de psicodelia en el 'Festival Hipnosis'.



Desde las 11 de la mañana varios transportes salieron desde distintos puntos de la CDMX rumbo al Estado de México. Sin embargo, ni las dos horas y media de viaje ni el clima frío logró que los ánimos se apagaran, al contrario, la emoción comenzó al pasar el filtro de seguridad y llegar al 'Woodstock mexicano'.



Aunque desde temprano comenzó a llover, esto no fue impedimento para que los melómanos se reunieran frente al escenario para ver a bandas como Crumb, Kikagaku Moyo y Sei Still.



Los carritos de comida se convirtieron en la fuente de energía para un festival que prometía más de 12 horas de música.



Hamburguesas, hot-dogs, taquitos, churros con cajeta y cervezas fueron la batería con la que gente recargó fuerzas para sobrellevar el clima, el lodo y el cansancio.



El evento llegó a su climax con la presentación de The ClayPool Lennon Delirium, banda en la cual toca Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono



Qué onda mis carnales, qué chingón estar en México", dijo Sean antes de interpretar su primer canción.



Con gritos de emoción, porras y brincos la gente 'sacudió' el frío y se dispuso a disfrutar a una de las bandas más esperadas del día.



El evento terminó a las 2:00 de la mañana con Fu Manchu, una banda californiana que logró que el sábado concluyera de una manera épica al ritmo del rock y el metal alternativo.