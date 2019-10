Festival Mictlán tiene su primera edición

Saltillo, Coah.- En la mitología mexica el Mictlán era el último descanso de las almas. Las personas, guiadas por sus perros llegaban a él para finalizar su vida, pero es también el nombre del festival organizado por los artistas Lyrae Catsbell y Rafael García.



Este, que se llevará a cabo los próximos 24, 25 y 26 de octubre en el Museo de la Revolución, es un esfuerzo por atraer público “con temas que sean de interés para las personas y puedan atraerlos a la cultura”, según explicó Catsbell a Zócalo en entrevista, en este caso se optó por el terror debido a la cercanía de fechas con el Halloween y el Día de Muertos, dos tradiciones que tienen en común el miedo y lo sobrenatural.



Con diversas actividades como ponencias y exposiciones, el Festival Mictlán busca ahondar en esa relación que existe entre las artes y el horror, el miedo, puesto que es “un tema muy rico y abundante para todos, ya que los creadores podemos trabajar con él de muchas formas por sus perspectivas y su ambigüedad con los temas”, detalló.



Mictlán iniciará el jueves 24 a partir de las 15:00 horas con la presentación de Marco Antonio Rivera, y su charla Lovecraft y la Semiótica del Terror; continuará con Seidi Loera y Liliana Perales, y Post Mortem Angelitos, una visión a las autopsias infantiles, y finalizará con Marian Huerta y su plática Análisis Semiótico de la Bruja como Símbolo Cultural.



El viernes 25, los eventos arrancarán a las 14:00 horas con la charla Del Terror Literario, sus Orígenes y Variantes Artísticas, impartida por Sergio Alberto Cruz. A las 15:00 horas, se tendrá a Alan Caballero hablando sobre Brujería y Hechicería en Dos Procesos Inquisitoriales del Siglo 17 en Saltillo; mientras que Jorge Decanini presentará Letras Sangrientas a las 16:30 horas. El final, llegará con la función de teatro Entre Historias y Leyendas de Saltillo, a las 17:15 horas.



El último día del Festival Mictlán, el sábado 26, se tendrá la entrega de lospremios No Apagues la Luz y Little Monster, a las 16:00 horas, misma hora que se tendrá el bazar Saco de Huesos, y nuevamente otra función de teatro de leyendas. Al final se dará el recital de terror Parafonía y Sesión de Espiritismo, una lectura de cuentos.



La organizadora señaló qu la búsqueda de apoyos para llevar a cabo Mictlán, “fue muy difícil porque como no somos del Gobierno, no nos aceptaban”.