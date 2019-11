FGR aún no recibe información sobre caso LeBarón

Ciudad de México.- Luego del ataque perpetrado a integrantes de la familia LeBarón el pasado lunes en la frontera entre Chihuahua y Sonora, fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que la dependencia no tiene en su poder el desglose de las indagatorias que realizan las autoridades del estado.



Pese a que este viernes se dio a conocer a la opinión pública que la Fiscalía General de Justicia de Sonora entregó a la FGR el desglose triplicado de la carpeta de investigación de los hechos, pero la fiscalía no ha recibido la información para iniciar la carpeta de investigación.



También se detalló que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, carece de competencia para solicitar la intervención del Buró Federal de Investigaciones, esto luego de que el Gobierno de Sonora pidiera apoyo a FBI para investigar caso LeBarón.



Y es que, según las fuentes, las únicas instancias para pedir la colaboración son la secretaría de relaciones exteriores y la propia FGR.



Por otra parte, la tarde de este viernes, Julián LeBarón declaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le informó que hay tres personas detenidas por la masacre de tres mujeres y seis niños de los LeBarón.



Entrevistado durante la ceremonia de inhumación de sus sobrinos, pidió que el Gobierno de México acepte la ayuda que ofrece Estados Unidos y criticó a las autoridades de Chihuahua y Sonora por la manera en que están llevando el caso.



Asimismo, expresó su disgusto por la “deficiente actuación de las autoridades estatales”, quienes después de 25 horas levantaron los restos de las cinco víctimas calcinadas.



Finalmente, Julián LeBarón no descartó que ahora las propias comunidades tomen acción para protegerse y dijo que por el momento no esperan otro ataque, sin embargo, exigió mayor atención de las autoridades para eliminar la inseguridad.