FGR debe otorgar a Loyoza registros por indagatoria en su contra: juez

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), los registros de la carpeta de investigación que se le sigue por el caso de Agronitrogenados.



El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México otorgó un amparo al ex funcionario, quién reclama a América Lucena Rojas, agente del Ministerio Público Federal, en funciones de fiscal en jefe de la Unidad de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, omitir lo acordado en los escritos presentados el 30 de mayo y 11 de junio de este año.



En su demanda de amparo, Lozoya Austin alegó violación a los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 constitucionales, al referir que la autoridad responsable no ha dado respuesta a sus escritos materia del acto reclamado.



Las autoridades acusan a Emilio Lozoya de estar vinculado en la compraventa de la empresa Agronitrogenados, que adquirió Pemex a un precio 10 veces superior a su valor, cuando Emilio Lozoya Austin era el director general de la petrolera, quien en la actualidad es prófugo de la justicia.



En junio tramitó un amparo en el Juzgado Decimotercero de Distrito, contra el aseguramiento del inmueble que se localiza en la calle Ladera #20 en el Fraccionamiento Residencial Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.



La propiedad habría sido adquirida por Lozoya en diciembre del 2012 con parte de los recursos que el ex director de Pemex habría recibido como soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht para ser beneficiaria de contratos en Pemex.



Las indagatorias de la Fiscalía General de la República refieren que en esa propiedad Lozoya realizó negociaciones en torno a los sobornos que recibió de Odebrecht en 2012.



A finales de mayo pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la Fiscalía General de la República, catearon y aseguraron la propiedad como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia y de cual Lozoya Austin solicitó los registros