FGR va por Murillo Karam y Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

“De mantenerse esta tendencia, y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días, y con motivo de los cinco años de los lamentables hechos de la noche de Iguala, pueden darse diversas libertades”, dijo Encinas Rodríguez, quien destacó que podrían haber otras 20 liberaciones, argumentándose actos de tortura en su contra, a pesar de que no se les practicó el Protocolo de Estambul, debido a que el mismo Juez de Tamaulipas no dio una prórroga para ello.

“Las pruebas restantes, de acuerdo al criterio del Juez, fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, conocidos como Los Bélicos, y diversos servidores públicos, particularmente por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que son los que obtienen la libertad”, expresó Encinas.

Al confirmar que un juez en Tamaulipas ordenó lade Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, que estaban detenidos por la desaparición de los, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará procedimientos contra el ex titular de la PGR,; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal,, y, ex titular de la unidad especial de la PGR para el caso.Alejandro Encinas comentó que en los próximos días podrían haber otras 20 liberaciones, entre ellas para Sidronio Casarrubias Salgado, líder de; el jefe de la Policía de Cocula, César Nava González; Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”,, e incluso, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Mencionó que en este último caso, Abarca se encuentra detenido principalmente por el asesinato delEn conferencia de prensa este domingo, el Subsecretario dijo que, “en la vieja práctica del sabadazo, en día de puente, una resolución que no firma el juez, sino la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografías ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, e incluso del propio Juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”.Dijo que ese número de liberaciones se suman a las 53 que ya se dictaron previamente contra otros involucrados en el caso, entre ellos, jefe de plaza del grupo criminal Guerrero Unidos, quien fue uno de los principales señalados como responsables de la desaparición. En total, suman 77 personas liberadas, de las 142 persona detenidas por elIndicó que el 3 de diciembre del 2015, las personas liberadas interpusieron amparos, que les fueron concedidos el 31 de mayo de este año, por dicho tribunal colegiado de Tamaulipas. El Juez otorgó la reposición del proceso del 30 de agosto al 15 de septiembre, es decir únicamente 10 días, para aplicar a 17 personas el protocolo de Estambul, por lo que la entonces FGR solicitó la entrevista a 50 personas detenidas, de las cuales 14 aceptaron realizarse el procedimiento para determinar si hubo tortura en su caso. Sin embargo, el Juez Samuel Ventura negó a la PGR una prórroga para concluir con el procedimiento, por lo que otorgó la libertad a las 24 personas detenidas, sin tomar en cuenta las pruebas que obraban en su contra.Consideró que el problema, es que el Juez señaló que hay tortura o que hubo alteraciones en la investigación, pero “no deslinda ninguna responsabilidad contra los servidores públicos en un acto mínimo de congruencia”.El Subsecretario de Derechos Humanos dijo que, como ya lo dio a conocer, lapresentará los recursos legales para responsabilizar a los servidores públicos que incumplieron con sus responsabilidades en la investigación del caso Ayotzinapa, en particular contra del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y José Aarón Pérez, ex titular de la unidad especial de la PGR para el caso.Anunció que la Subsecretaria a su cargo también pidió al Consejo de la Judicatura una investigación por el desempeño del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramo, pues consideró que su decisión es una afrenta a los trabajos que lleva a cabo el gobierno federal a través de la“Es una bula a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad, y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra la impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido. Ya es el momento de hacer cambios para que, garantizando los derechos humanos de las personas que son los presuntos autores de la comisión de los delitos, también se de cuenta del derecho a las víctimas y del fin de la impunidad en este país”, sentenció.Cuestionado sobre por qué el actual gobierno desconoce la investigación hecha por el extinta PGR en la anterior administración federal, el subsecretario Encinas comentó que “la Verdad Histórica está fincada en graves omisiones, simulación, e incluso actos indebidos de la que han llevado a esta situación; donde no solamente está acreditando que hubo omisiones, incluso la práctica de la tortura y la siembra de pruebas”.El subsecretario Alejandro Encinas indicó que la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa se reunirá esta semana con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; Iñaki Blanco, ex fiscal general de Guerrero, y el ex secretario de, para hablar del caso.Indicó que además de la reunión que sostendrán los padres y familiares de los 43 normalistas con el fiscal general de la República,, la comisión presidencial para el caso también sostendrá una tercera reunión con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.