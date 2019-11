Figuran en el 11 ideal tres jugadores de la Sub 17

Ciudad de México.- Terminó la Copa del Mundo Sub 17 y hay jugadores que han comenzado a dar de qué hablar a nivel mundial. Y es que el prestigioso diario francés, France Football, dio a conocer once del torneo juvenil, donde destacan tres mexicanos.



Los juveniles aztecas que destaca en la publicación son el arquero Eduardo García, el zaguero Jesús Gómez y el mediocampista Eugenio Pizzuto. Los franceses destacan el trabajo del guardameta a quien catalogan como el mejor portero del torneo.



Asimismo, France Football destaca a Jesús Gómez, quien estuvo en el ojo del huracán por el penalti cometido en la Final ante Brasil, pero los galos refieren que la pena máxima no interfiere en la gran labor que hizo a lo largo del Mundial, por lo que lo señalan como un jugador muy inteligente.



La labor en el centro del campo de Eugenio Pizzuto no pasó de noche para los franceses, quienes lo describen como un jugador con mucha madurez y con una gran calidad futbolística. Hay que recordar que el jugador del Pachuca se llevó el tercer lugar al mejor jugador del torneo por parte de la FIFA.