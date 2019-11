Filtra niña de kínder en Coahuila audios obscenos

“La niña es muy despierta y cuando mandaron los audios por WhatsApp, nos sorprendimos, porque se dirige a la maestra directamente y al llevar el oficio a la Pronnif para que lo atendieran, la encargada nos dijo que ya hay un asunto previo; al indagar, nos dimos cuenta que la niña fue reportada cuando fue sorprendida en el plantel practicándole sexo oral a otra niña y ni en ese caso hicieron nada”, dijo una madre.

“Los papás no han atendido el problema, el año pasado según los citaron pero nunca fueron, ahora con este nuevo reporte, se negaron a firmar el reporte interno y el oficio que se llevó a Pronnif, además el papá habló con la directora y la insultó y le dijo que no firmarían nada, además que la procuradora de la Pronnif es muy amiga de él”, agregó.



Padres de familia del Jardín de Niños Aureliano Esquivel, denunciaron el caso que se mantiene sin ser atendido por autoridades educativas ni de Pronnif , donde una menor del tercer grado envió audios con contenido explícito a un grupo de padres de familia, dirigiéndose a la maestra de nombre “Seyda”; incrementando su preocupación al darse cuenta que la menor mantiene un historial de hace un año por ser descubierta practicándole sexo oral a otra menor dentro del mismo plantel., entre otras más con contenido explícito para una menor de apenas 5 años, fueron los que se emitieron mediante el teléfono de una madre de familia y que la propia menor envió al grupo de padres, pensando que se trataba del contacto de la maestra “Seyda”, como se identificó a la encargada del grupo.El caso de los audios fue dado a conocer por padres de familia, quienes pidieron guardar el anonimato para no provocar represalias contra los menores, sin embargo, aseguraron que desde hace poco más de dos semanas se tiene esta problemática y al dar parte a la, no se ha hecho nada para atender el caso, ni a la menor.Dentro del caso que se presentó hace días, la menor continúa acudiendo al plantel sin que nadie haga algo o aplique medidas, sólo la maestra encargada la vigila cuando pide permiso de ir al baño; desatendiendo a los más de 30 alumnos restantes del grupo.Esta situación mantiene inquietos a, pero ante los dos reportes, los padres no han cooperado para responsabilizarse de esta situación, ni mucho menos han atendido la problemática con la menor de apenas 5 años.Los padres esperan hoy una reunión con el coordinador de Servicios Educativos, Félix Rodríguez, quien se ha caracterizado por no resolver estos casos, se dedica a engañar a los padres, según la misma versión de los padres de familia.