Filtran video del momento en que hombre se ahogó en show de los Wapayasos

Si ustedes se preguntaban cómo fue que le entró todo el pepino al concursante del Show de los #Wapayasos, revelan las imágenes@GobNeza @Edomex pic.twitter.com/Ua7rHghwm1 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 15, 2019

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un hombre se ahogó durante un show de los Wapayasos en el antro Spartacus.Los hechos ocurrieron el domingo pasado en la madrugada en el antro ubicado en Nezahualcóyotl.En la grabación, se observa cómo los famosos payasos hacen que el sujeto agarre un pepino con la boca para que lo lleve de un extremo del escenario al otro. Sin embargo, se le atora en la tráquea y lo tienen que auxiliar.Ante los hechos, usuarios en redes sociales han exigido se aclare el estado de salud de la persona, ya que se había dado a conocer que el hombre perdió la vida, sin embargo tanto el gobierno del Estado de México como los Wapayasos desmintieron el suceso."Aquí definitivamente paso algo y sí me gustaría que el @SS_Edomex, los #wapayasos y el #spartacus me garanticen que el señor esta con vida. Porque sabemos que cuando se trata de vidas #LGBT, suelen sólo aventarnos al camellón y ahí quedamos... Exijo saber que está bien", señaló el youtuber Ricardo Peralta en Twitter.Asimismo, en la red social circularon fotografías del lugar donde aparentemente fue demolido, al momento, no se sabe si se trata de una remodelación o fue reducido en escombros por los hechos que desataron un escándalo el fin de semana pasado.