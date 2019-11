Floyd Mayweather anuncia su regreso para 2020

Un día después de afirmar que no lo tenía contemplado,anunció la noche del jueves en redes sociales que volverá del retiro en 2020, aunque no especificó si para pelear en el cuadrilátero o en las artes marciales mixtas.El aún retirado ex púgil de, quien tiene marca de 50-0 en su carrera, publicó una foto en Instragram en la que aparece con vendajes en las manos y short, como preparado para ponerse los guantes y subir al cuadrilátero, y otra imagen en Twitter en la que aparece con, en un juego de los LA Clippers.“Dana White y yo estamos trabajando juntos para, otra vez, darle al mundo otro espectacular evento en 2020”, dijo Mayweather en el tuit.“Salgo del retiro en 2020”, dijo en Instagram.El miércoles,aseguró que, pese a las varias ofertas que ha recibido, no pensaba en dejar el retiro al señalar que valoraba su salud por encima de cualquier cosa.Mayweather se retiró en 2015 tras vencer a Andre Berto y regresó para pelear contra la estrella de la UFC, Connor McGregor, el 26 de agosto de 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas.Desde entonces, “Money” sólo ha subido al ring para una pelea de exhibición, el 31 de diciembre de 2018, en Japón, donde enfrentó a la estrella del kickboxing japonés Tenshin Nasukawa, a quien el estadounidense venció por nocaut técnico en el primer asalto de una pelea programada a tres.