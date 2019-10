Fondo de inversión de Vicente Fox debe 1.4 mdp al SAT

Ciudad de México.- Un fondo de inversión del que es parte el expresidente Vicente Fox, litiga para eliminar un crédito fiscal de 1.4 millones de pesos, fincado en 2017 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Se trata del fondo Energy and Infraestructure Mexico Capital (EIM Capital), creado por Fox y Franco C. Hamdan en 2013 para desarrollar proyectos aprovechando la reforma energética concretada durante el Gobierno de Enrique Peña.



El SAT fincó el crédito el 15 diciembre de 2017, y ante un recurso administrativo de EIM Capital, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal lo confirmó el 28 de junio de 2019.



EIM Capital promovió el 25 de julio un amparo que inicialmente fue desechado, pero que fue admitido a trámite esta semana, luego de que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que la decisión final del SAT sí puede ser impugnada.



El pasado 19 de julio, el SAT informó que Fox tenía pendiente un crédito fiscal fincado en julio de 2018, cuyo monto no reveló. El ex Mandatario rechazó de inmediato tener deuda alguna.



Se desconoce el ejercicio por el cual fue fincado, pero considerando el tiempo que toman las revisiones del SAT, fue entre 2013 y 2015.



En diferentes momentos durante 2015, Fox se presentó a inversionistas como uno de los directivos de EIM Capital.



El 1 de septiembre de 2015, Hamdan y Fox firmaron un convenio con la estadounidense American Energy Partners, encabezada por Aubrey McClendon, quien murió seis meses después en un accidente de tránsito.



En aquel entonces, el Centro Fox dio a conocer el acuerdo mediante el cual Energy Partners invertiría en EIM Capital para buscar inversiones en la industria energética de México.