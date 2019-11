FOTO: Emily Ratajkowski cubre sus encantos con un sombrero

Emily Ratajkowski no hace otra cosa que disfrutar de un buen día de playa.Y es que en la foto podemos ver como Emily usa un sombrero para que Instagram no le censure la imagen por enseñar algo más de lo permitido. Una foto “muy suya” como comentan muchos de sus seguidores que, como era de esperar, lo ha petado. Vaya si lo ha hecho.“Eres una diosa”, “Brutal”, “No hay otra como tú Emily, no cambies nunca”, “Eres la mejor de todas”, “Nosotras aquí pasando frío y tu en la playa disfrutando”, “La sensualidad en estado puro”, “Desde luego, por mucho que digan, lo cierto es que no ya otra como Emily Ratajkowski” o “Bestial” son algunos de los comentarios en este sentido.Comentarios que no pueden hacer otra cosa que provocar que Emily tenga la tentación de seguir apostando por publicaciones así. Al fin y a cabo sabe que son las que más likes consiguen y, por descontado, las que se vuelven virales. ¿La veremos así en publicaciones futuras? Lo más probable es que sí.