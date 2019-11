FOTO: ¿Infiel? Sergio O’Farrill de Kabah es captado en pleno beso con Angie Taddei

Fue en abril de este año cuando Angie Taddei, integrante del grupo JNS, inició su proceso de divorcio del músico José Portilla, con quien sostuvo una relación de diez años y con quien procreó dos hijos. Siete meses después la cantante vuelve a entregar el corazón pero a un hombre casado.La revista TV Notas está destapando la infidelidad de Sergio O'Farrill, cantante del grupo Kabah, quien está casado, desde el 2017, con la modelo Alyse. Y es que el joven es el galán de Angie...El ya mencionado medio publicó en su versión impresa las fotografías de Sergio y Angie comiéndose a besos al interior de un antro de la Ciudad de México; no obstante, dejan claro que ellos no son novios formalmente.Una amiga de la cantante se acercó a TV Notas para platicarle que entre los cantantes no hay un noviazgo tan solo un amorío de ocasión el cual tiene lugar cada vez que están juntos con el pretexto de las giras 90's Pop Tour.El coqueteo entre la pareja surgió desde febrero de este año y poco a poco fue subiendo de tono. Al parecer a Angie no le importa que él esté engañando a su esposa ya que ella no toma el romance en serio. Asimismo hace a un lado las críticas y los consejos de sus compañeras de JNS que intentan hacerla entender que está mal el actuar de ambos.Hasta el momento ni Angie ni Sergio han comentado al respecto.