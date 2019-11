Fracasa asamblea de ‘México Libre’ en Piedras Negras; INE Cancela

Piedras Negras, Coah.- Tras esperar mas de una hora luego de lo programado, el Instituto Nacional Electoral canceló la asamblea municipal de la organización México Libre, que organizaron ex panistas en Piedras Negras dentro del intento de convertir en partido político a dicho instituto.



Convocados para las 18 horas en un salón del hotel Hampton Inn, arribaron al evento sólo 271 ciudadanos, entre acarreados, simpatizantes, afiliados y otros que con información incompleta fueron “invitados” a una reunión con el ex presidente Felipe Calderón, pero que no les informaron que se trataba de un evento político.



Tras la cancelación, los asistentes escucharon una plática del ex presidente quien habló sobre el futuro de México, la situación con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.



De este sitio Calderón Hinojosa se trasladaría a una cena cuyo cover por persona es de mil pesos a realizarse en el Rio Grande County Club, donde daría una conferencia.



La asamblea se reprogramará para el 24 de noviembre.