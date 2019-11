Francia da 6 meses a webs porno para que controlen la edad de sus usuarios

Francia.- Emmanuel Macron, presidente de Francia, se ha comprometido a dar un plazo de seis meses a los portales de pornografía en línea para implementar algún sistema de control parental robusto y por defecto, para evitar que los niños accedan a sus contenidos. De lo contrario, ha dicho Macron, su gobierno se verá obligado a legislar en la materia.



Del mismo modo que “no llevamos a un niño de 13 años a una sex-shop, tampoco podemos permitir que el mundo digital se escape al orden público”, ha dicho hoy Macron en el marco del foro de la Unesco para el día internacional de los Derechos del Niño. Esa edad es la que se considera que los jóvenes entran en contacto, de promedio, por primera vez en contacto con la pornografía.



“Tenemos que permitir que los padres vuelvan a tener en sus manos el control, con un control parental por defecto que garantice su aplicación, y que hoy es algo voluntario”, añadió el presidente de la República francesa, que añadió que el mero hecho de declarar que se es mayor de eda d “no constituye una protección suficiente”.



Por eso exigió que los sitios pornográficos refuercen los controles de edad de los usuarios de internet y deseó que esta lucha se vuelva europea, incluso internacional, para que estas obligaciones también se apliquen a los sitios con sede fuera de Francia.



En caso de que los responsables de los sitios porno no atiendan a la demanda de Macron, este ha dicho que se verá obligado a introducir cambios en el código penal y dando poder a los jueces para que puedan bloquear los sitios que no cumplan con esta obligación.



Del mismo modo, Macron ha anunciado su intención de endurecer las penas por el consumo y posesión de pornografía infantil, la elaboración de una lista de delincuentes habituales y la prohibición de trabajar con niños a los condenados por estos delitos.



Lista de pedófilos



Los condenados por posesión de pornografía infantil serán incluidos en una lista que les impedirá volver a trabajar con niños



De ahora en adelante, las personas condenadas por posesión de pornografía infantil, alrededor de 400 por año en Francia, se incluirán en un archivo. Y “todas las personas que dirigen guarderías, escuelas, clubes deportivos, no sólo podrán, sino que deberán consultar este archivo cuando contraten a alguien”, ha anunciado Macron.



Estos anuncios se producen cuando Francia está en estado de shock por un caso de pedofilia de niveles sin precedentes. Un ex cirujano, condenado por posesión de pornografía infantil en 2005, es ahora sospechoso de violar o agredir a pacientes jóvenes desde 1989 hasta 2017, y de quien se han identificado 250 posibles víctimas.



Reino Unido tenía preparada una norma parecida que ha abandonado por las dificultades técnicas para implementarla



En Reino Unido, el pasado 15 de julio, tenía que haber entrado en vigor, también un sistema de control de acceso para los sitios de pornografía online, pero finalmente el gobierno británico anunció el pasado 16 octubre, su intención de abandonar tal pretensión ante las dificultades técnicas de conseguir un sistema que realmente fuera efectivo.



Los sistemas que se barajaban en Reino Unido iban desde la verificación de tarjetas de crédito hasta que los usuarios compraran, en los quioscos, un porno pase que asegurará que eran mayores de edad. Los sitios que se negaran a su implementación se enfrentaban al bloqueo de sus páginas o la restricción de acceso a los servicios de pago en línea.