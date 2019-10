Francisco Garduño pide disculpa por expresión contra migrantes

“Lamento sinceramente este discurso que no volverá a repetirse. Reconozco que esta coyuntura representa una excelente oportunidad para implementar una serie de medidas que nos permitan mejorar la gestión migratoria en el país, de acuerdo con el paradigma de los derechos humanos.

El comisionado del, ofreció una disculpa por los comentarios que hizo el 21 de octubre pasado, cuando dijo que regresarían a los migrantes aunque fueran de “Marte”.“Reconozco que estas expresiones no fueron las adecuadas; mi interés no es promover”, manifestó en un comunicado y agregó: "dirijo estaa las y los migrantes que se vieron afectados por mis expresiones”.Consideró que la sociedad mexicana comparte -mayoritariamente- los valores y principios dede las personas, y está comprometida con la construcción de una nación incluyente y democrática.“Finalmente, quiero transmitir a todas y todos los trabajadores del Instituto Nacional de Migración que lade las y los migrantes no puede ser nunca una guía legítima para orientar su actuación”.En ese sentido, dijo que debe quedar claro a cada funcionario que colabora en este Instituto que permanentemente tendrán que estar actualizándose en la educación, cultura y legalidad de los derechos humanos.Se comprometió a que “de acuerdo a mis principios, mi convicción, mi filosofía y mi educación como Maestro en Derechos Humanos, continuaré con acciones de políticas concretas en estricto apego a los Derechos Humanos y con la interlocución de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.Asimismo, indicó que difundirán al interior del INM la guía para prevenir y evitar prácticas de perfilamiento racial en la operación migratoria, y proseguirán con las etapas siguientes del proyecto, las herramientas de capacitación para el personal del instituto, el sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública.El funcionario añadió que también diseñarán una estrategia para, de acuerdo con los estándares de protección de derechos humanos, que incluirá un mecanismo independiente y transparente de certificación.