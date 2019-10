Frenar tráfico de armas, mejor aportación que EU haría a México: SRE

“Para México es que haya esfuerzo real de Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de armas” y que haga su tarea en materia de seguridad en materia de seguridad en la zona fronteriza que le corresponde, expresó.



, Marcelo Ebrard, afirmó que la contribución más importante que el gobierno de Estados Unidos puede hacer en materia de combate al delito no es que le dé a México armas o helicópteros, sino que frene el tráfico de armamento de altísimo poder.En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller indicó quede las instituciones responsables de la seguridad pública en México y por lo tanto, dijo, (detener ese tráfico) sería la contribución más importante que el gobierno estadunidense puede hacer.En Palacio Nacional, comentó que este lunes se realizó una reunión a la que asistieron los titulares de las secretarías de Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional, a la que acudió el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y su equipo, para conocer específicamente lo que va a hacer ese país en el combate a las armas.Recordó que desde el 27 de agosto, cuando aún no había embajador, se tenía un grupo de alto nivel para establecer una estrategia de seguridad con la Unión Americana y México puso sus propuestas en la mesa.Comentó que en la reunión del este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó un catálogo de armas, no sólo por lo sucedió la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, sino por el recuento que se hizo en lo que va del año en este tema.Marcelo Ebrard mencionó que la próxima semana, dicha Secretaría va a compartir el catálogo de armas, las medidas de Estados Unidos para detener el tráfico y lo que México ha hecho en la materia, de manera coordinada con aduanas y otras instancias.Lo que, lo que le pedimos a Estados Unidos es que vigile su línea fronteriza y que ellos revisen lo que mandan para el lado mexicano, como lo hace México desde su territorio, puntualizó.