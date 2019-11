Freno a antros ruidosos

Monclova, Coah.- Regular los decibeles de la música grabada o en vivo de los bares que trabajan al aire libre, demandó el comisionado de Turismo de la Canaco, Armando de la Garza Gaytán, a la Dirección de Protección Civil del Estado, al manifestar que están causando problemas a los vecinos de colonias residenciales donde se ubican.



Dijo que se ha puesto de moda que los llamados “antros” trabajen al aire libre, por ejemplo, en terrazas, y que tengan la música a alto volumen, ya sea grabada o con grupos en vivo, ya que no existe un control de este tipo de negocios con los decibeles que deben manejar.



“Gran parte de esos negocios no cumplen con la norma de audio ni de los documentos con los que deben de operar, pues hay unos que tienen permiso para funcionar como restaurantes pero operan como bares”, dijo.



Sostuvo que con esa clase de prácticas algunos negocios del ramo están generando problemas a vecinos, ya que al funcionar de noche no los dejan dormir ante el alto volumen de la música.



Y aunque han solicitado el apoyo del departamento municipal de Protección Civil, dijo que no tienen explícitas facultades para actuar, eso le corresponde a la Dirección de Protección Civil del Estado.



Ante esa situación, el empresario dijo que intervendrá ante esas autoridades para que regulen los decibles de los bares que operan al aire libre para que no causen problemas a los vecinos de colonias residenciales, donde suelen funcionar ese tipo de negocios.