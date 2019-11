Frente frío 12 podría afectar a mariposa monarca en Michoacán

Morelia, Mich.- La zona de la mariposa monarca está siendo afectada por las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 12, en municipios como Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Senguio, donde hibernan más de 180 millones de lepidópteros desde hace una semana, informó la coordinación de Protección Civil de Michoacán.



Al respecto, Homero Gómez, dirigente ejidal de El Rosario, donde se ubica el santuario El Campanario, informó que si bien ha bajado la temperatura y han caído algunas lluvias, las mariposas monarca no se han visto afectadas porque hay nubes y neblina que las protegen. “Hasta hoy no ha caído ninguna nevada, y todo está listo para que este 16 de noviembre se abran al público los santuarios”.



Sostuvo que esta temporada contará con más mariposas que nunca, porque seis hectáreas de bosque de oyamel están cubiertas por el lepidóptero, lo que significa que hay aproximadamente 120 millones de mariposas tan sólo en el santuario El Campanario.



Recordó que el 10 de marzo de 2016 varios millones de mariposas murieron ante una atípica nevada. “Afortunadamente la población se ha recuperado y se encuentra protegida por el bosque, en aquella ocasión murieron tantas debido a que muchas ya se encontraban en el suelo listas para retornar a Estados Unidos y Canadá”, dijo.



En tanto, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, informó que las regiones montañosas del oriente, nahua de occidente y Meseta Purépecha han resentido las bajas temperaturas de los dos últimos días, provocadas por el frente frío número 12 y sus vientos polares.



El funcionario aclaró que las bajas temperaturas no representan un riesgo grave para la población, como ocurre en el norte del país, sin embargo habrá bajas temperaturas y chubascos en casi todo el territorio del estado.



“Estas lluvias podrían traer consigo descargas eléctricas, vientos arrachados y caída de granizo con posibilidad de desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en laderas de zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas”, por lo que a través de la Coordinación de Protección Civil exhortó a los habitantes de las zonas más afectadas a tomar precauciones e informó que se tomarán medidas de apoyo ante cualquier emergencia.