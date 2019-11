Frente frío deja tres pescadores muertos en Veracruz

Veracruz.- Los cuerpos de los dos pescadores que fueron reportados como desaparecidos en Veracruz el pasado viernes fueron hallados en la zona de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Veracruz.



Franco Domínguez y Jesús Cardozo salieron a pescar la mañana del jueves de Antón Lizardo y no regresaron.



Se encontraban en la zona de la Isla de Enmedio en el parque arrecifal veracruzano cuando fueron vistos por última vez por sus compañeros, sin embargo, los atrapó la fuerte marejada del Frente Frío número 8.



Varias cooperativas de pescadores se unieron a la búsqueda, sin embargo, no los encontraron con vida.



La embarcación en la que viajaban fue hallada la mañana del viernes sin motor y muy dañada en la desembocadura de río de Alvarado.



Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense a la espera de ser identificados por sus familiares.



Con ellos suman ya tres los fallecidos que dejó el Frente Frío número 8 en Veracruz, ya que Jesús Colorado, también pescador, murió tras naufragar el pasado miércoles, fue rescatado en Boca del Río aún con vida, pero no pudieron reanimarlo.