Frozen 2 brilla y logra cifra récord en taquilla de EU

México.- La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del reino de “Andarelle” en la película animada Frozen 2 se convirtió en la más taquillera del fin de semana al generar ganancias estimadas de 127 millones de dólares en cuatro mil 440 salas de cine de Estados Unidos.



En el extranjero, el filme dirigido por Jennifer Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de dólares para un total de 350.20 millones en ingresos mundiales en su fin de semana de estreno.



Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de 2013, se inspiró en la historia de La reina de las nieves, de Hans Christian Andersen; en esta secuela “Anna” viajará con su hermana hacia el misterioso “Bosque encantado”, del que su padre les había contado leyendas y del que proviene la misteriosa señal que recibe “Elsa”.



Protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari) descendió al segundo puesto, al agregar 16 millones a su acumulado de 57.98 millones de dólares en taquilla.







De acuerdo con datos de Box Office, A beautiful day in the neighborhood de la cineasta estadounidense Marielle Heller, debutó en el tercer lugar con ingresos de 13.50 millones de dólares, tras su exhibición en tres mil 235 salas de cine.



A su vez, Nueva York sin salida (21 bridges) de Brian Kirk generó ingresos por 9.3 millones de dólares en dos mil 665 salas de cine estadounidenses, que la ubicaron en el cuarto sitio de la lista de las más taquilleras.



Midway, que narra la historia de hazañas, instintos de supervivencia, fortaleza y valentía de los dirigentes y soldados que se encontraban durante un choque entre la flota estadounidense y la Armada Imperial Japonesa que marcó un punto histórico en el mundo, se ubicó en el quinto sitio con ingresos estimados de 4.70 millones de dólares.



Jugando con fuego (Playing with fire), del director Andy Fickman; El buen mentiroso (The good liar) de Bill Condon; la cinta dirigida por Elizabeth Banks, Los Ángeles de Charlie (Charlie’s Angels); Last Christmas: otra oportunidad para amar (Last Christmas), dirigido por Paul Feig y Guasón (Joker) de Todd Phillips son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.