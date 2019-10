‘Fue horroroso ver cómo abusaban de mi hermano’

Ciudad de México.- 20 años después de que Irlanda emitiera las primeras disculpas por los escándalos de abuso infantil en instituciones católicas, aún quedan sobrevivientes que sienten que no se ha hecho justicia del todo.



Según las investigaciones, los abusos (tanto físicos como sexuales) fueron perpetrados por sacerdotes, monjas y otros laicos.



Este es el testimonio que ofreció a la BBC uno de los tantos sobrevivientes, que hasta hoy permanecen luchando.



La peor experiencia de William Gorry sucedió cuando tenía 10 años.



Tras ser abandonados por su madre en 1974, ingresó junto a su hermano pequeño en la escuela industrial de Monte de Carmelo en Moate, establecida en Irlanda para cuidar de niños huérfanos, abandonados o descuidados.



Ambos sufrían discapacidad. Su hermano padecía la enfermedad osteogénesis imperfecta -debilidad en los huesos- y él una severa deficiencia visual.



“Para mí, los abusos que sufrí y presenciar cómo se abusó de mi hermano, especialmente teniendo esa grave discapacidad, fue horroroso”, comenta.



En ese lugar, regido por la orden de las Hermanas de la Piedad Católica, algunas monjas les pegaban con palos y cucharones de madera hasta hacerles sangrar.



Cuenta que el primer abuso sexual que sufrió sucedió durante unas navidades, cuando le pidieron que subiera a la habitación de uno de los laicos para ayudarle con la decoración.



El hombre le derramó “accidentalmente” agua encima y luego le pidió que se quitara la ropa y le comenzó a lavar, luego empezaron los toqueteos y finalmente le masturbó.



“Me dijeron que si decía algo lo iba a lamentar”, confiesa.



El segundo abuso, perpetrado por un sacerdote, tuvo lugar durante un curso de primeros auxilios en el cual participó y que estaba dirigido por los clérigos.



Cuando intentó denunciar lo ocurrido, le prohibieron hablar del tema y al salir de la escuela a los 21 años, William confiesa que no podía lidiar con sus vivencias. Se sentía “sucio, avergonzado, culpable e inútil”.



“No sabía si era homosexual, heterosexual o bisexual. Quería encontrar mi propia identidad”, dice. En busca de respuestas, terminó huyendo a Dublín.



No fue hasta cumplir los 30 años que se decidió a hablar del abuso que había sufrido y, aunque ahora reconoce vivir mejor, no supera el trauma por completo.