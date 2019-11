Fue un honor ser tu hijo: carta a Dawna, víctima de masacre LeBarón

“Fue más allá de un privilegio y un honor ser tu hijo, te amo para siempre mi dulce madre querida”, fue el mensaje con el cual se despidió Joseph Cole Langford, hijo de, a través de las redes sociales, luego de que fuera una de las víctimas de la masacre de mujeres y niños en el trayecto a Galeana. Publicarealizó una publicación de él en compañía de su madre Dawna, seguida de un conmovedor mensaje en el que le agradece por todo lo que le brindó en vida, así como de que siempre sería su dulce y querida madre, misma que en cuestión de minutos se viralizó y obtuvo muchos comentarios y mensajes de condolencias."R.I.P mi dulce, dulce madre, que tu copa se desborde por siempre con bendiciones, nuestras conversaciones fueron un privilegio. Nunca me di cuenta de que poder darle un beso de buenas noches a tu madre es un privilegio, pero siempre he tenido el honor de ser tu pequeño”, publicó en un extracto del mensaje.El hijo de la víctima de la masacre ensiguió con el siguiente texto, “Dios, permíteme jugar con mis hermanos sólo un momento más, permíteme abrazar a mi madre tan fuerte que pueda sentirlo por la eternidad, nunca volveré a hacer esas cosas otra vez. Fue más allá de un privilegio y un honor ser tu hijo. Te amo para siempre mi querida dulce madre".Dentro de las últimas publicaciones del joven fue el pasado 19 de junio, dondeescribió un texto de felicitación a su madre por haber cumplido 44 años de vida, donde compartió una serie de imágenes con su familia y principalmente con ella como una forma de expresar su felicidad por su cumpleaños.“Me gusta mucho alardear cuando la gente me pregunta quién es mi madre... La cantidad de amor y fuerza que tienes es una de las maravillas de Dios. ¿Quién más puede curar todos los rasguños y contusiones con solo un beso y reparar corazón herido con un abrazo?”, fue parte del mensaje que le publicó el pasado 19 de junio.