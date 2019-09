Fue un romance que existió: Niurka sobre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Niurka Marcos aseguró que la presunta relación entresí sucedió hace aproximadamente 20 años.En entrevista para, la actriz cubanareveló que Yolanda Andrade le habló de su romance con Verónica Castro durante una entrevista en su casa.“Eso fue un romance que existió hace como 20 años; fue simbólico, fue una experiencia y Yola lo que hizo fue comentarlo y ustedes ‘Ay ya se casaron’”, dijo Niurka.Además, Niurka Marcos aseveró que, durante ese tiempo, ella todavía no llegaba al país; sin embargo, la conductora de Montse y Joe, Yolanda Andrade, “le contó” los detalles acerca del romance.“En esa época yo no había llegado, pero Yola me lo contó después delante de Montse. Estábamos en mi casa en una entrevista y yo lo supe porque me lo contaron, no porque lo viví", reveló.Asimismo, la protagonista de Alma de ángel aseguró que ella no tendría problema en aceptar un amorío con una mujer, pues "probaría"."Yo tengo varias enamoradas lesbis que me dicen unas cosas que me encantan y todo y así como que de pronto pues casi caigo. Si hubiera caído yo se los digo, porque yo no tengo problema (…) para mí sería una aventura, entonces probaría", comentó.​Hace unas semanas, Verónica Castro y Yolanda Andrade han estado en el ojo del huracán luego de que circularan en redes sociales algunas fotografías del pasado en el que ambas están en traje de baño mientras compartían, en 2003, trabajo en Big Brother VIP 2.