Fueron a comprar mezcal y llevan más de 2 meses desaparecidos

Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que coordinó un plan de búsqueda, de tres personas reportadas como desaparecidas desde hace más de dos meses en la comunidad de San Felipe Güilá, en el municipio de Santiago Matatlán.



En un comunicado, señaló que de acuerdo con la carpeta de investigación 23181/FEDH/FDPE/2019, el 6 de julio de 2019, las personas desaparecidas acudieron a la citada comunidad a comprar mezcal, lugar del que ya no regresaron y se perdió comunicación con ellos. A partir de esa fecha, se desconoce su paradero.



Detalló que de las tres víctimas, dos de ellas son del sexo masculino, identificados como E. C. R. y J. L. C. R., y una mujer identificada como M. Z. G.



La Fiscalía indicó que inició las investigaciones correspondientes bajo el Protocolo Homologado de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada Cometida por Particulares, a fin de localizar a las personas mencionadas.



A través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, en colaboración con la Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal, Policía Federal, integrantes del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ejecutó este lunes el plan de búsqueda en diversos puntos y parajes de la comunidad.