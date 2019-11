Fuga de gas les echa a perder mega orgía a 350 participantes

Alemania.- Un grupo de 350 personas fueron desalojadas de una orgía masiva por culpa de una fuga de gas de monóxido de carbono que los sorprendió desnudos en un local de Hattingen, Alemania.



Según reportes de la policía, los organizadores del evento swinger no se dieron cuenta de la fuga hasta que varios clientes cayeron desmayados y otros dijeron sentirse mareados.



Debido a que una persona notó un olor extraño se llamaron a los servicios médicos y a bomberos, la fiesta no terminó hasta que los bomberos llegaron y los desalojaron desnudos a todos.



Las autoridades contaron que la falta de ventilación favoreció el exceso de monóxido de carbono en el aire, y que los asistentes a la orgía masiva swinger no escucharon el ruido debido a la música y al alboroto que tenían.



Según se dijo algunos pudieron morir como en las cabinas de gas en un campo de concentración, mientras se divertían, aunque afortunadamente el incidente no pasó a mayores. De hecho, los bomberos les repartieron toallas y batas para que pudieran cubrirse.