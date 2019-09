Fui ‘la caja china’ de Peña Nieto: Javier Duarte

El ex gobernador de Veracruz,reveló que fue "la caja china" del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.“Fui la caja china del gobierno (de Peña Nieto) para: la casa blanca, Ayotzinapa, todos los problemas de popularidad que tenía el presidente”, dijo en entrevista con Danielle Dithurbide para Televisa.Detalló que Peña Nieto “compró la estrategia de que, de que no lo acusaran como corrupto,”.Adelantó que está recabando información y que, en cuanto la tenga, las dará a conocer a las autoridades, para que se anexen a carpetas de investigación que ya hay en contra de otros funcionarios de la administración de Peña Nieto.Por último, Duarte de Ochoa dijo que en elconvive con compañeros famosos como Juan Collado a quien conocía desde antes, “mantenía una relación amistosa con él".