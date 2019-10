Fundación SERR activa el cuerpo y la mente de niños y jóvenes

Saltillo, Coah.- La Fundación SERR, es más que una organización civil de apoyo social; es una escuela de enseñanza para la vida que inculca en los niños y jóvenes los valores de solidaridad, comunicación, socialización y deseos de superación, en un espacio donde no hay cabida para el celular.



El celular y las redes sociales aíslan a las personas, obstaculizan la habilidad para comunicarse y relacionarse cara a cara; además, impiden que activen la mente y el cuerpo, considera Fanny Herrera Espinosa, directora de la Fundación: “Una regla que tenemos, aquí no hay celulares”.



Ubicada en la calle Morelos 252, zona centro, frente a la Plaza Benito Juárez, la Fundación atiende actualmente a cerca de 300 niños y jóvenes, de las 09:00 a las 21:00 horas, de lunes a viernes.



“La Fundación SERR fue creada exclusivamente para tener una responsabilidad social ante nuestra ciudadanía y estamos trabajando en varias actividades. Tenemos tae kwon do, ballet, clases de órgano, piano, violín, guitarra, pintura, lenguaje de señas, barber shop, corte y confección, manualidades”.



“La finalidad es que tengan una actividad extracurricular y quitar a los jóvenes que no anden con drogas y con el celular, porque ha repercutido para mal lo que son las redes sociales en los niños y jóvenes”.



Considera que antes de regalar una Tablet o un celular, los padres deben obsequiar un instrumento musical o la inscripción a talleres y actividades que contribuyan a la activación mental y física.



“Ellos nacieron en una era tecnológica, pero los buenos hábitos y las buenas costumbres deben hacerlos más participativos, porque son antisociales. Hay que hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente tengan movimiento, que un celular no nos encierre”.