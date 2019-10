Galilea Montijo arremete contra el exesposo de Inés Gómez Mont

Ver esta publicación en Instagram #Set @latingal_boutique Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 21 de Ago de 2019 a las 9:40 PDT

Qué ya mejor se busque un nombre, porque también está de la fregada que te estén diciendo el exmarido para todo y además por su esposa”.

explotó contra el exmarido de, por no respetar el estado de salud de la conductora, quien acaba de ser sometida a una operación por un tumor cerebral que tenía.Esto, durante la transmisión de Hoy, cuando dieron un adelanto del estado de salud de Mont, quien ya está en su casa, después de que le retirara elen Estados Unidos.Martha Figueroa mencionó que pensó que ya se encontraba de salida, ya que la semana pasada el exesposo de la conductora aseguró que habría una conferencia de prensa con ella presente.Ante la mención, la jalisciense se enojó y le pidió al hombre que ya se detuviera con esta situación, ya que no respeta ni el grave estado de Inés.Ya mi chavo. No respeta ni algo tan delicado como es una operación así. No pregunta por los hijos ni nada, Inés se entera de él a través de las entrevistas que él cobra”.De igual manera, declaró que ya debe buscar un nombre, porque es feo que todos lo conozcan como el exesposo de Inés Gómez.