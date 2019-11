Galilea Montijo desata fantasías con candente traje de cuero

"Que bárbara @galileamontijo cuerpazo, sensual y bellísima. Felicidades mas fotos así", "Diva potra caballota reina de las 7 maravillas del mundo Te amoooo", fueron algunos de los comentarios que recibió Gali en la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 29 de Oct de 2019 a las 6:43 PDT

al aparecer como pocas veces la hemos visto, con traje de cuero y luciendo tremendo cuerpazo desatando la locura, pues como todos saben se conserva muy bien desde hace varios años.además de una avalancha de comentarios donde le hacen saber que la publicación es una de sus mejores fotos ya que a la presentadora le encanta modelar para lucir sus sexys diseños.desde hace algunos días, ya que se dio a conocer que la conductora fue sometida a una cirugía y aunque no se sabe de que fue intervenida regresó poco tiempo después, pero volvió a faltar al matutino, pues se dijo que debe mantener reposo, además le recomendaron que no debía usar tacones.incluso ella misma lo ha dicho en reiteredas ocasiones la última vez que lo mencionó fue cuando dio su punto de vista sobre las declaraciones que dio Mauricio Clark acerca de la homosexuliadad cuando fue invitado al matutino., pues se dio a conocer por medio de las redes que su relación con Fernando Reina, no iba del todo bien, aunque ella no ha dicho nada al respecto ya que Gali la conductora desde hace varios años cuida su vida privada de la prensa.Con información de El Debate