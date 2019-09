Gastón, hermano del Kun Agüero; sin visa para debutar en Saltillo

A poco más de un mes de haber arribado ay cuando ya han transcurrido las cinco primeras jornadas en lasigue alargando su debut en dicha categoría, debido a que todavía no está lista su visa de trabajo.Acerca del retraso en la documentación para que el delantero de 22 años pueda finalmente disputar sus primeros minutos oficiales con el Saltillo Futbol Club , indicó el director deportivo de la escuadra coahuilense,, que “el retraso está fuera del alcance del club; como hubo cambio de gobierno y demás, los delegados de migración cambiaron, hubo renovación, y todos los trámites a nivel nacional están con retrasos de visa, permisos, todo. Por eso se alargó un trámite que normalmente no es tan largo, que es muy corto”.Dijo que “estamos haciendo lo posible para que pudiera quedar para esta semana y para que él pueda estar considerado para el partido ante los Leones Negros”, el cual corresponde a la Fecha 6 de la Segunda División y se disputará el próximo viernes en La Fortaleza.Por su parte, el hermano del ‘Kun’ Agüero se sinceró con ESPN Digital: “Se está haciendo larga la espera; yo pensé que no iba a pasar esto, que serían dos o tres semanas. Estoy ansioso, obviamente, y estoy esperando que lleguen los papeles para jugar y ayudar a mis compañeros”.“De vez en cuando mi familia me pregunta qué onda con los papeles. También ‘mi viejo’ (su papá) me ayudó y le pedí a mi hermano que me apoyara, a ver si la AFA podía apresurar los trámites. Ojalá este fin de semana lleguen los papeles y ya pueda jugar”.Reconoció que por momentos le llegó a pasar por la cabeza tomar su maleta, e irse, “pero no, no, voy a esperar. La espera se hace buena siempre y yo tampoco estoy muy ansioso, no me apresuro. Obviamente, me gustaría que todo estuviera ya listo, pero se está dando así y hay que aceptarlo”.Sostuvo que “problema mío no es, porque como te digo, a mi hermano y más a mi papá, le pedí que me ayudara con un tema de la AFA que se tenía que hacer y que se hizo en dos días. Lo demás ya no está en mis manos, está en las manos de ellos”.“Yo siempre les pregunto. ‘Ché, ¿cuándo están los papeles?’, y me dicen que ya no tardan, siempre me dicen lo mismo”, finalizó.