VIDEO: Gatito se hace el dormido para robarse comida

Ciudad de México.- Todos hemos aplicado la de ‘hacernos los dormidos’ en algún momento de nuestra vida.



Ya sea para evitar algún regaño, para que no nos pidan un favor o para no ir a cierto lugar, por ejemplo.



Y esta táctica funciona tan bien que las mascotas también la hacen. Y para ejemplo, la siguiente historia.



Una familia vietnamita de Vung Tau se encontraba en la hora de la cena. Como de costumbre, su gatito se encontraba cerca de ellos para acompañarlos.



En una de los platos que se encontraban en el piso había un pescado que llamó la atención del felino. Este, de manera muy abusada y para no llamar la atención, fingió tener sueño. Por ello, se acostó como si estuviera dormido y estiró la patita lo más cerca posible de alimento.



Una vez que se sintió seguro de que nadie lo observaba tomó el pescado con las garras y se llevó.



Lo que no sabía es que una cámara captó toda la escena.