Generación “afore” tendrá salario mínimo

El futuro de los pensionados con Afore luce desolador; pronto se “graduará” la primera generación de adultos que cotizaron con este sistema y sus ingresos promedio equivaldrán a un salario mínimo., doctor en Ciencias Políticas, aseguró que debe cambiar el esquema pensionario en nuestro país, pues está comprobado que el modelo actual no funciona en México y en ninguna parte del mundo.Foto: Homero Sánchez“Es un escenario muy complicado. Se nos va a jubilar en menos de 3 años la primera generación afore, las primeras generaciones de cuentas individuales que tenían que aportar según lo que ganaran de su salario durante mil 250 semanas para tener derecho a una pensión y que se retirarían con lo ahorrado y sus rendimientos”.“Es un sistema de las pensiones privadas que no funcionó en ninguna parte del mundo. De todos los sistemas que se privatizaron en Latinoamérica, en Europa del Este, más de la mitad han revertido la privatización, el ejemplo fue Chile”.México decidió transitar por el mismo camino y el resultado no ha sido diferente. En Chile parecía ser exitoso, pero fue una ilusión y dio origen a marchas de protesta contra las AFP, su sistema de pensiones.“En México la situación es todavía peor porque las pensiones van a ser para los que hayan tenido empleo formal y en México esos son el 40%; de ese 40% pasa la mitad de su vida en situación de informalidad de manera que no llegaran a juntar las mil 250 semanas, es decir, más del 70% de las personas que hayan cotizado no van a tener derecho a una pensión y el 30% restante va a tener una pensión muy cercana a un salario mínimo”.“Es decir, nos estamos acercando a tener un país de ancianos pobres. En 2050 seremos un país de ancianos, yo y mi generación seremos la mayor generación de viejos y no hay previsiones para eso”, expresó.Una posible solución, indicó, es transitar a un esquema mixto de pensiones, donde el gobierno asuma parte de la administración de los fondos de pensiones nuevamente y se garantice una base mínima como la pensión universal, con aportación de trabajadores y patrones y una parte de ahorro forzoso en afores.