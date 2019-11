Giran orden de aprehensión contra nuevo alcalde de Valle de Chalco

"Estamos revisando la fuente del documento porque no sabemos si es verídico y respecto a si ha venido el alcalde o no yo desconozco, el tiene su agenda y yo no podría brindarte esta información", aseguró el director de Comunicación Social, Francisco Roldan.

"Dijeron que no podemos decir nada a nadie sobre si ha venido el alcalde o no, o si lo hemos visto, pero aquí no ha estado, hubo eventos importantes como lo del 20 de noviembre, o lo del canje de armas, y no estuvo, se nos hizo raro pero no nos imaginamos esto", aseguró.

El Poder Judicial de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra del, por el delito de fraude genérico.De acuerdo con un documento, al parecer emitido por el PJCDMX hacia la Procuraduría General de Justicia capitalina, se desplegó undel edil quien el pasado 6 de noviembre tomó protesta para el cargo, luego del asesinato del ex presidenteDe acuerdo al periodista Carlos Jiménez apuntó que autoridades de la Ciudad de México se trasladaron hacia territorio del Estado de México para hacer valer la orden de captura, pero testigos señalaron queGarcía Méndez es acusado por el delito de fraude genérico. En caso de ser detenido, deberá ser trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.El oficio con fecha del 13 de noviembre gira también la indicación de que una vez consumada la aprehensión del también empresario, éste debe ser trasladado al, para la inmediata disposición del órgano jurisdiccional.Además detalla tres domicilios ubicados en la CDMX, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco, donde pudiera ser capturado. MILENIO Estado de México solicitó una entrevista con Armando García y detalles sobre su presunta ausencia, pues se dice que desde hace un par de días no ha acudido al Ayuntamiento; sin embargo, se nos negó alguna reunión o llamada con el edil.Incluso a la ceremonia y desfile del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, no asistió y fue el secretario del Ayuntamiento, Elíseo Gómez López, quien presidió el evento.De acuerdo con un enlace en el municipio, quien prefirió resguardar su identidad, dentro del gobierno local se giró la instrucción de queA diferencia de Francisco Tenorio Contreras, Armando García apareció pocas veces en el ojo público durante los poco más de 15 días que lleva como alcalde y encabezó aproximadamente cinco eventos.