‘Góber’ de Zacatecas pedirá a Niño Dios… ¡que baje inseguridad!

Zacatecas.- Al parecer, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI), anda muy preocupado por la violencia que se ha desatado en varios municipios de su entidad, ya que recientemente emboscaron y mataron a cinco policías de Fresnillo y a un jefe policiaco de Valparaíso.



Al enterarse de que en el pueblo de Zóquite, ubicado en el municipio de Guadalupe, instalaron al Niño Dios más grande del mundo, anunció que está próximo a ir a verlo para encomendarse… ¡y pedirle que termine con la violencia que afecta no sólo a Zacatecas, sino a todo el país!



Pero eso no fue todo lo que dijo el mandatario, nos dicen, pues don Alejandro también se quejó amargamente de la Guardia Nacional, al señalar que desde que llegó a territorio zacatecano nomás no se palpan ni se ven resultados, al contrario, aseguró que los hechos delictivos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico van en incremento.



¿Será que el súper Niño le hará el milagrote o tendrá que invertir más en seguridad?