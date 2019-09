Gobernador de Querétaro exhorta a la concordia nacional

Ciudad de México.- Durante la presentación de su cuarto informe de gobierno ante legislatura local, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, hizo un llamado a la concordia, la unidad nacional y el encuentro de voluntades, porque –dijo-, es un hecho que, unidos, las y los mexicanos somos más fuertes.



"La división, la confrontación, el insulto, no le sirven al país. El discurso público debe aproximar, resanar, unir. No debemos soslayar el hecho de que la palabra del hombre de Estado siempre aterriza, para bien o para mal, en las mesas de los hogares mexicanos”, dijo el mandatario en presencia de la secretaria de energía federal y representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, Norma Rocío Nahle García.



Ante la clase política queretana y nacional, el jefe del Ejecutivo Estatal refrendó su respeto y gratitud al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, así como su disposición a mejorar juntos la vida pública de México.



De igual forma, acompañado por los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán, y Francisco Domínguez planteó que durante su gestión se han alcanzado innovaciones legales, técnicas y empresariales, partiendo de la convicción de que este estado nació para ser grande y triunfador.



"Pero al mismo tiempo, optamos por la inclusión. La prosperidad sólo es significativa si es para todos. Los más humildes no pueden, no deben esperar más. Todo el potencial de Querétaro lo hemos volcado para que miles vivan con mayor justicia”, subrayó en presencia del diputado local Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura local.



Al respecto informó que en los dos últimos años 56 mil personas abandonaron la pobreza y 18 mil más la pobreza extrema; “un destino se forja si beneficia a todos, el porvenir sólo es admisible si incluye a toda la sociedad, por eso hemos empeñado nuestros mejores esfuerzos en generar igualdad en nuestro estado, piso parejo para un destino parejo”.



En sesión solemne, el mandatario queretano destacó que cumple cuatro años de dar continuidad al trabajo de muchas generaciones de queretanos que han legado nombre, prestigio, vida democrática y fortaleza institucional; cuatro años -dijo- de mirar más allá de filias y fobias para avanzar en unidad, “proteger lo que tenemos y fortalecer lo que somos”.



Acompañado por sus hijos Andrea y Francisco, así como por su madre, la señora María Elena Servién, subrayó que gracias a la disciplina financiera que ha llevado a cabo a lo largo de cuatro años, a partir de enero los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagarán dos pesos por el uso del transporte público en la zona metropolitana.



Por otro lado, refirió que durante su administración se han ejecutado más de 31 mil 700 millones de pesos en obras y acciones, cifra que posiciona a Querétaro como el gobierno de la obra pública.



Además, la entidad es líder del Bajío en inversión extranjera y primer lugar nacional en exportaciones de autopartes automotrices, con lo que se mantiene entre los primeros tres lugares a nivel nacional en crecimiento de empleo formal y el segundo lugar en salarios mejor pagados del país.



Reportó que en su gobierno se generan cadenas de valor que unen a la entidad con Norteamérica, Europa y Asia: Al primer trimestre de 2019 , dijo, la Inversión Extranjera Directa alcanzó 601 millones de dólares en Querétaro, se atendieron cuatro misiones comerciales, 18 agendas de inversión y tres giras internacionales que dieron como resultado 38 proyectos, los cuales se traducen en una inversión directa de más de 10 mil millones de pesos y la generación de 17 mil nuevos empleos de alta especialización y valor agregado. Además, Querétaro es el cuarto destino de inversión aeronáutica en el mundo”.



Apuntó que durante la administración estatal que encabeza se han concretado 154 proyectos de inversión, que en total representan un monto de 45 mil 200 millones de pesos y más de 40 mil empleos potenciales.



No nos conformamos con tener cifras históricas en inversión, en generación de empleo, ni con ser uno de los destinos con mejores salarios de mayor productividad, esos son medios, nuestro fin es otro: que no haya dos Querétaros; que las queretanas y los queretanos tengan las mismas oportunidades, independientemente de donde nazcan, crezcan o vivan”.



Francisco Domínguez afirmó que se comprometió a cerrar la brecha de desigualdad que existe en Querétaro y para lograrlo se han otorgado 27 millones de pesos en apoyos alimentarios para más de 100 mil personas en condiciones de pobreza.



En este tenor, señaló que en dos años disminuyó de 9.7 a 8.5% la cantidad de personas que presentan carencia en materia de vivienda, periodo en el que más de 7 mil 500 familias mejoraron sus viviendas y se otorgaron apoyos a más de 22 mil personas.



Francisco Domínguez reconoció la labor de su esposa Karina Castro, quien se recupera de una intervención quirúrgica, por su dedicación y empatía para atender a los más necesitados, pues indicó que ambos creen en la sociedad civil, en su empuje y en su compromiso; “muchas gracias: juntos construimos bien común”.



En cuestión de salud aseveró que Querétaro tiene un rumbo claro y que después de 56 años se construye un nuevo Hospital General, obra histórica que hoy tiene 52% de avance e incluye la construcción de un albergue, banco sanguíneo, estacionamiento y vialidades que facilitarán su accesibilidad.



Precisó que impulsa la educación como generador de conocimiento y el conocimiento como fuente de igualdad y prosperidad, por ello en lo que va de su administración se han rehabilitado 897 escuelas para beneficio de 260 mil alumnos de todos los niveles y al final del año se llegará a la cifra de mil escuelas mejoradas.



Subrayó que Querétaro es el único estado con cero observaciones y ocupa los dos primeros lugares del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información; además, es el gobierno que ha logrado mantener la tranquilidad en los momentos difíciles que vive México.



El mandatario aseguró que la tranquilidad de las familias es la principal responsabilidad de su gobierno, por lo que la asume a partir de una visión que integra la seguridad, la prevención y la justicia.



Por ello, reiteró su compromiso de trabajar con toda la fuerza del estado para defender Querétaro y asegurar la vigencia del Estado de derecho, el imperio de la ley y el orden que facilita la convivencia.



Querétaro está dentro de las entidades más seguras, dijo, al ocupar el séptimo lugar en el ranking nacional de acuerdo al Índice de Paz México 2019, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz.



Por igual, en cuanto a percepción de seguridad, el estado de Querétaro pasó del séptimo al sexto lugar nacional, de acuerdo con la ENVIPE.



Manifestó que el modelo Cosmos Querétaro se mantuvo por segundo año consecutivo como el mejor evaluado del país en justicia penal acusatoria y destacó la implementación del “Programa 10x100, Defendamos Querétaro” que fortalece la cultura de la denuncia, las estrategias de prevención y la atención en materia de seguridad.



En su mensaje apuntó, por último, que para gobernar es preciso escuchar, ya que el mejor gobierno es el que se tiene a la mano, pero también el que se pone en los zapatos de la gente, y a cuatro años de gobierno la política social avanza en el estado, tiene raíces sólidas con la estrategia “Gobernador en tu Calle”, que suma la participación de las y los ciudadanos en procesos de toma de decisiones, obras y acciones que benefician su calidad de vida.



"Todo el potencial de Querétaro lo hemos volcado para que miles de habitantes vivan con mayor justicia y nos esforzamos para crear bien común”.



Acompañado por los integrantes de su gabinete, el gobernador informó sobre los avances alcanzados durante su gestión en las líneas estratégicas que integran los ejes rectores Querétaro Humano, Querétaro Próspero, Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo, Querétaro Seguro y Querétaro con Buen Gobierno.