Gobernador de Sinaloa sin responsabilidad por operativo en Culiacán: AMLO

En su conferencia matutina, el presidenteafirmó que el gobernador de, no tuvo ninguna responsabilidad por el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”.El mandatario aseguró que el operativo implementado el pasado 17 de octubre en Culiacán fue responsabilidad del Gobierno federal, no del local.Al afirmar que Sinaloa y Culiacán "ya volvieron a la normalidad" después de la crisis de seguridad que se vivió el pasado jueves luego de la fallida retención y después liberación del hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el presidente de México descartó que "le hayan puesto un cuatro o que el enemigo esté en casa".Dijo que el presunto narcotraficanteserá detenido, siempre y cuando no se pongan en riesgo vidas inocentes y a la población civil.