Gobernadores ven con buenos ojos revocación de mandato

Los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas se han manifestado abiertamente a favor de la revocación de mandato, mientras los titulares del Ejecutivo de Coahuila y Tlaxcala no ven con malos ojos que el tema se debata en el Congreso de la Unión.



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseveró que, si queda en la Constitución como una potestad de la gente que vota por un candidato decir ‘bueno no cumplió y, bueno, vamos a removerlo’, tiene que haber todo un procedimiento para que no sea un asunto autoritario ni genere inestabilidad.



Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, manifestó que ya se sometió voluntaria y exitosamente a un ejercicio similar cuando gobernó los municipios de Tlajomulco y Guadalajara.



Externó su compromiso de someterse a una consulta de revocación de mandato, pero sujetándose a las normas que se discuten en el Congreso de la Unión.



El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ha dicho que en caso de avalarse la norma federal, él enviaría una iniciativa a nivel local para que también se aplique.



Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, dijo el tema es muy importante a nivel nacional, pero la intención de estos ejercicios democráticos no deben servir para destruir políticamente. Afirmó que desde campaña él se manifestó a favor de la revocación.



El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio la bienvenida a la reforma constitucional para la revocación de mandato y consulta popular, mediante la cual el ciudadano podrá elegir si quiere o no que continúe el gobernante en turno.



OTROS APOYAN DEBATE



El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó la importancia de hacer un análisis para evaluar si como sociedad se está preparado para este tipo de cambios en la vida democrática del país.



Detalló que la sociedad impulsa cambios como la revocación de mandato por gobernantes que no cumplen las expectativas o incurren en actos que transgreden la ley.



El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, manifestó que éste es un tema que se tendrá que discutir en el Congreso de la Unión, ya que existen diferentes posturas.



“El Presidente ha planteado cuáles son sus intereses con relación en sus lineamientos y es un tema que se va a tener que discutir en el Congreso de la Unión, vamos a ver cómo va esa discusión, porque hay diferentes posturas, es un tema que se va a desahogar esa discusión”.



Sin embargo, la mayoría de los gobernadores consultados por Excélsior se han abstenido de hacer un pronunciamiento sobre el tema de la revocación de mandato, como por ejemplo el mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis: “En los temas de aborto y revocación de mandato a los gobernadores, me abstengo de opinar”.



El debate se lleva a cabo en el Senado, donde el jueves pasado se aprobó en comisiones y se espera que esta semana que viene sea sometido al Pleno.



EN MUNICIPIOS



Aunque el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha declinado hablar sobre la revocación de mandato, alcaldes y diputados mexiquenses están a favor de esta figura jurídica, sin embargo, estableciendo mecanismos que no violen la ley.



Azucena Cisneros, diputada de Morena, coincidió con el alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz, señaló que en los estados de la República como en el gobierno federal hace falta todos esos mecanismos que permitan que la gente evalúe constantemente a sus gobernantes.



“Creo que ha habido un abuso de poder, creo que la gente pide y tiene un clamor de buena gobernanza, la gente está cansada y la revocación de mandato sería un mecanismo que empodera a la ciudadanía”.



El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, consideró que es un derecho de los ciudadanos, pero consideró que es necesario buscar los mecanismos para que funcione de manera adecuada.



DE REVERSA



Incluso en el caso de Yucatán, el Congreso del estado ya había aprobado una iniciativa sobre revocación de mandato, pero la Suprema Corte lo invalidó pues aún no se avala en el plano federal.



Caso aparte es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien prometió someterse a la mitad de su mandato a una revocación y aún no lo hace.



Con información de Moisés Mora, Miguel García, Alma Gudiño, Miriam Bueno, Fabiola Xicoténcatl, Pedro Juárez, Aracely Garza y Ángeles Velasco







En dónde vamos





El pasado jueves el Senado aprobó en comisiones la revocación de mandato, no sin antes hacer algunos ajustes.



Aunque mantiene al Presidente de la República el derecho a convocar a la revocación de mandato, Morena en el Senado accedió a que sólo el INE la organice.



Elevó a 35.9 millones de ciudadanos, la votación total en urnas para que pueda ser válida.



Mantiene las reglas para la revocación de mandato en los gobiernos estatales y la Ciudad de México, pero sin especificar si éstos tendrán el derecho a convocarla, aunque

precisa que las constituciones estatales deberán replicar los términos de la Constitución General.



El Poder Legislativo quedará completamente fuera de todo el proceso de convocatoria y tampoco podrá convocar a la revocación.