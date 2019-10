Gobierna Cuauhtémoc Blanco junto con su familia y amigos

Ciudad de México.- Ulises Bravo, medio hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no sólo interviene en la toma de decisiones en la Administración del ex futbolista y en el Congreso del estado, sino que además colocó a su parentela en diversos puestos de la Administración estatal.



Funcionarios estatales y diputados locales reportan que Bravo se ha reunido con distintos titulares del Gabinete estatal y les ha solicitado informes mensuales de sus actividades.



Además, ha sido señalado de controlar las adjudicaciones de obra pública y meter mano en las decisiones del Congreso local.



Ahora Bravo logró colocar a su esposa Liu León Luna como representante del Poder Ejecutivo de Morelos en la Ciudad de México con un sueldo de 45 mil pesos mensuales.



También impuso a sus tíos Carlos Juárez López y Jaime Juárez López como coordinador de Proyectos Estratégicos en la Oficina de la Gubernatura --con sueldo de 60 mil pesos mensuales-- y como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua --con salario de 45 mil pesos al mes--, respectivamente.



Su primo Armando Shajid Bravo López fue designado director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria con un sueldo de 45 mil pesos mensuales.



En tanto, un amigo de su medio hermano, Baltazar Jonathan Alegría Mejía, fue premiado con 40 mil pesos al mes para desempeñarse como titular de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que encabeza el ex árbitro Gilberto Alcalá.



Se dio a conocer que además de intervenir en temas de seguridad, Bravo fomenta el influyentismo para imponer a amigos en cargos públicos, según se denunció ante la Fiscalía estatal.



El Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado, René Fujiwara Apodaca, ex yerno de Elba Esther Gordillo, expuso en la carpeta de investigación FE/011/2019 que ha sido objeto de amenazas para incorporar a la nómina a Delfino Sánchez Morales, a quien le presentaron en una cita con Ulises Bravo.



Cuauhtémoc Blanco invitó al Gobierno a su medio hermano desde febrero pasado y le encargó temas cruciales, ante el distanciamiento del Jefe de la Oficina del Gobernador, Juan Manuel Sanz, y el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.



Las acusaciones entre Sanz y Ojeda y el distanciamiento de Blanco en temas de Gobierno, llevaron al Mandatario a poner en el medio a su medio hermano.