Gobierno de AMLO pone fin a Zonas Económicas Especiales de EPN

El principal proyecto regional del sexenio de Enrique Peña Nieto, las(ZEE), fue eliminado oficialmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).En el Decreto –el cual fue publicado el pasado 19 de noviembre en el– se Abrogan los Diversos de Declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de Progreso, de Salina Cruz, de Campeche y de Tabasco.Estas Zonas Económica fueron publicadas los 29 de septiembre y 19 de diciembre, del 2017, y el 18 de abril del año pasado.“Con las referidas declaratorias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, se delimitó el; los beneficios e incentivos fiscales y el régimen aduanero aplicables exclusivamente en las zonas correspondientes, y se previeron los demás supuestos que establecen la propia ley y su reglamento”.Con el fin de reducir la pobreza en el país, se establecieron en el pasado sexenio la ZEE, donde seAsimismo, se buscaba que en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social se expandieran las oportunidades para vidas saludables y productivas, así como la provisión de servicios básicos.A pesar de ello –explica el dictamen– “no han podido operar, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como administrador integral por no haberse cumplido los requisitos legales. Es de destacar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas”.En este sentido, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), argumenta el gobierno federal.Además –agrega– no se han reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo de las zonas y sus áreas de influencia, en las entidades y los municipios.