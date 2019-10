Gobierno Federal centraliza recursos y programas

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno Federal está centralizando el manejo de recursos y programas, medidas que, finalmente, no resolverán} los problemas del país, afirmó el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, al indicar que esto asfixia a estados y municipios.





“El problema que nosotros percibimos (con Morena) es que tienen el diagnóstico, identifican el problema de lo que está pasando, pero siempre lo diagnostican mal”.





Pérez Rivera cuestionó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, porque no garantiza el acceso universal a los servicios de salud, contrario a lo que aseguran los legisladores de Morena.





“Nuevamente se plantea una decisión centralista, esta decisión incongruente que ya permanentemente se viene dando una y otra vez en las decisiones de las políticas públicas de este gobierno”.





“No es provocando esta centralización, que está provocando ya asfixia verdadera en todos los sentidos a las entidades públicas, a los estados y a los municipios de México”.





El tema de fondo, consideró, es destinar recursos suficientes para que las clínicas y hospitales cuenten con equipamiento y servicios de calidad, y que no se violente la autonomía de los estados.





Reconoció que el sistema de salud es inoperante y requiere cambios trascendentales, sin embargo, la respuesta no se encuentra en la centralización de programas y recursos.





“Así se han centralizado pretendiendo resolver la seguridad del país con la Guardia Nacional, así lo han hecho con las Estancias infantiles, así lo hicieron con la reforma educativa… no es el camino, centralizar las decisiones no va a funcionar. El problema está cifrado en un tema de presupuesto”.





Explicó que Morena lanza un discurso romántico para asegurar que el Insabi garantizará la salud para todos, pero sin recursos, no será posible, de manera que es un discurso engañoso.