Gobierno financiará casas a gente que no tiene seguro social

“Vamos avanzando con las entidades financieras en desarrollar un producto, que permita atender a usuarios que típicamente ha sido difícil incorporar a las soluciones de crédito para la adquisición de vivienda”, señaló el coordinador general de la Dirección General de esta entidad, Pedro Zorrilla.

(SHF) está planeando sacar un nuevo crédito para comprar casa a partir de julio de este año para aquel sector de la población que no está afiliado a la seguridad social, tales comopor ejemplo.El Banco de Desarrollo trabaja con otras instancias para dejar listo el proyecto este mismo año, y así poder incluir a este segmento importante de la población.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gonzalo Méndez Dávalos, ve con buenos ojos la iniciativa que busca atender a los no afiliados a la seguridad social, otorgándoles un crédito para comprar casa.Asimismo, de acuerdo con sus estimaciones, se deben construir 10 millones de casas para la cantidad de familias que las necesitarán en 10 años, de las cuales, la mitad estaría compuesta por el público objetivo de este nuevo crédito.“Se está trabajando desde la SHF, que pronto se va a dar un anuncio para los no afiliados y para la economía mixta: el taxista, tianguista, el mesero, empleados municipales y estatales harán posible el sueño de todo mexicano que será el derecho a tener una vivienda digna”, afirmó.En un primer momento, la SHF está tejiendo alianzas con un solo banco para sacar adelante el proyecto e implementar el mecanismo, “pero después si esto sale como estamos pensando, como un proyecto innovador y atractivo se podrían sumar muchos otros bancos, estaríamos pensando que esto se va a lanzar, según para el mes de julio”, señaló el funcionario.