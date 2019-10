Gobierno gana batalla en Corte por estancias infantiles

Ciudad de México.- Sin pronunciarse sobre la viabilidad o no de la modificación al programa de estancias infantiles, impulsada por el Gobierno de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el recurso jurídico del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, contra el cambio de reglas.



Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala del máximo tribunal del país avaló este miércoles el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara en el que proponía sobreseer la controversia constitucional del alcalde al considerarla infundada.



Se trata del único recurso judicial que se hallaba en la cancha de la Suprema Corte, sin embargo, es posible que en un futuro los ministros revisen algunos de los amparos que consideran inconstitucional el cambio de reglas para la operación de las estancias y se fije un criterio a seguir para los juzgadores de todo el país.



Ante la resolución de la Corte, el presidente municipal Alfredo Lozoya lamentó el fallo y acusó que el proceso de análisis en el alto tribunal estuvo viciado por lo que no descartan la posibilidad de acudir a instancias internacionales.



El pasado 13 de septiembre, de forma sorpresiva, el ministro Juan Luis González solicitó que la controversia constitucional promovida por el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, contra dicha medida fuera enviada para su análisis a la Primera Sala del máximo tribunal del país y no se discutiera en el pleno, lo cual fue avalado por el ministro presidente, Arturo Zaldívar.