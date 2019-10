Gobierno imprudente al niño fue a despertar; narcocorridos del ‘Chapito’

Narcocorrido del Operativo fallido para atrapar a Ovidio Guzmán, “Saben a lo que se atienen más no saben lo que viene, es de a huevo que lo sueltan Culiacan tiene sus reglas" dice una parte del Corrido https://t.co/IbFDeM0jMU pic.twitter.com/AyizZrPL7C — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) October 18, 2019

Tras la detención y posterior liberación de, se han lanzado diversos narcorridos que relatan los hechos de violencia ocurridos enel pasado jueves.“Se les hizo fácil, se metieron con lay el mismo infierno aquí en Culiacán”, dice una estrofa de la canción presentada por el grupo Arte Norte.Otro verso dice “militares preocupados pues a sus familiares les amenazaron/ entre las lluvias de balas no había más qué hacer/ estaban superados, el gobierno acorralado, sin tener salida había que liberarlo/ tenían demasiadas bajas y del Chapito seguían llegando”.Finaliza con un “misión cumplida, gracias a los plebes que dieron su apoyo/ seguimos con el legado que dejó mi padre quedó demostrado”.En otra canción emitida este viernes por el cantante Miguel Gastélum dice que “el Gobierno imprudente al niño fue a despertar/ aprovechando que el jefe se encuentra en otro lugar/. Ahora ya lo despertaron y no saben qué hacer/ porque el niño tiene amigos que van a jugar con él/. Aquí quedó demostrando lo grande de su poder”.Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de liberar al hijo de El Chapo fue porque no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”.En conferencia de prensa aseguró que “no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esta decisión y yo la respalde”.A lo largo de este viernes fueron publicados más narcocorridos en distintas plataformas y redes sociales.