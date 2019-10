Gobierno no es DIF: AMLO sobre familia de Cuauhtémoc Blanco en nómina

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que familiares del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presuntamente están en la nómina del gobierno morelense, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “el gobierno no es DIF”, para meter ahí a la familia.



Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó al mandatario federal su opinión sobre la supuesta contratación de familiares del gobernador en el gobierno, a lo que él respondió que el nepotismo legalmente está prohibido y no se debe permitir.



Sobre este tema, López Obrador dijo desconocer si existe una investigación contra el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Héctor Ojeda, por denuncias de nepotismo en la administración de Cuauhtémoc Blanco.



Respecto al llamado que hizo el fin de semana pasado al mandatario estatal para atender la situación vergonzosa en que se encuentran caminos y carreteras estatales, dijo que la actitud de Blanco Bravo fue positiva para reparar las vías de la entidad.



Aseguró que las autoridades estatales y municipales, incluso la federal, saben cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, y hacer comentarios sobre ciertas situaciones, como el bacheo, son con el propósito de subsanar el problema y “no quemar a los gobernantes”.



El mandatario federal señaló que así como hay gobernadores o presidentes municipales que no cumplen con sus obligaciones, hay otros -la mayoría- que son muy responsables.