Golpe a la popularidad de AMLO, la violencia ya le cobró factura

Ciudad de México.- A unas semanas de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con una aprobación de 58.7%, sobre la manera en cómo desempeña el puesto, lo que representa una caída de 10% respecto de la última medición en agosto pasado, cuando registró 68.7%.



El levantamiento de la encuesta se realizó tres semanas después del fallido operativo federal en Culiacán, Sinaloa, por el cual dejaron libre a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y dos días después del asesinato de 12 integrantes de la familia LeBarón —la mitad de las víctimas eran niños— a manos de criminales en la frontera entre Sonora y Chihuahua.



Pese a lo anterior, el Jefe del Ejecutivo federal mantiene una calificación aprobatoria de 6.99 %, sólo ligeramente menor a la que obtuvo en agosto, 7.22%.



La seguridad es, sin duda, el tema que más ha afectado la imagen del Presidente: en marzo pasado, ante la pregunta de si la gente aprobaba la forma en la que el Mandatario maneja el combate a la delincuencia, 53% afirmaba que sí. Sin embargo, en esta última medición, el porcentaje se redujo a 31%, en tanto que 53% lo desaprueba.



Dentro de los que son considerados los mayores errores del actual gobierno, 21.2% de los habitantes del país mencionó el combate a la delincuencia; 8.2%, el combate al narcotráfico, y 6%, la violencia en el país. Estos tres rubros son los que más preocupan a los mexicanos.



No obstante, 27.4% de las personas que participaron en la encuesta opinaron que los principales logros de López Obrador son los programas sociales. La segunda opción con más menciones (14%) fue la de quienes no ven ningún logro, seguido de combate al robo del combustible (11.5%) y la lucha contra la corrupción (7.8%).



Para los ciudadanos, los temas relacionados con la educación son los que mejor manejo tienen por parte del gobierno, con 62.1%; le sigue el acceso a la salud, con 53%, y ser el partido en el gobierno, con 52.3%.



Al ser cuestionados si el Mandatario cuenta con el apoyo necesario para resolver los problemas del país, 56.7% respondió afirmativamente, mientras que 64.7% de las personas mencionó que el político tabasqueño tiene la capacidad para enfrentar los pendientes, pero para la mayoría (61.3%), las dificultades empiezan a rebasar al Presidente.



Mexicanos aún creen que país mejorará con AMLO



Las expectativas también se han reducido: 49.6% de los residentes del país cree que López Obrador cumplirá sus promesas de campaña, lo que representa una caída de 14.9% respecto a lo que se pensaba al comienzo de su gobierno. A pesar de esto, 55.5% de los entrevistados aún consideran que el país mejorará con él.



Asimismo, se le otorga todavía un gran beneficio de la duda al Presidente. Pese a que han transcurrido casi 12 meses desde que se inició la administración, para 45.4% de los ciudadanos se debe “ser pacientes” antes de exigir resultados.



Si el día de hoy se realizara una consulta ciudadana para decidir si López Obrador debe seguir en el cargo, siete de cada 10 ciudadanos considerarían que sí. En tanto, 63.1% de los encuestados no se arrepiente de haber votado por el actual Titular del Ejecutivo federal.