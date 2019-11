Google Maps traducirá tus búsquedas a otros idiomas cuando viajes al extranjero

Ciudad de México.- Google Maps te ayudará a comunicarte de mejor manera la próxima vez que viajes al extranjero, ya que incluirá una nueva función que traducirá y pronunciará el nombre de un lugar al que quieras ir en el idioma local, para que así no tengas problemas de comunicación con los locales.



La nueva función integra Google Translate (Google Traductor) a Google Maps y funcionará de la siguiente manera: si tu quieres visitar algún sitio en otro país, pero no sabes pronunciarlo, simplemente ingresa el lugar dentro de la app y después oprime el nuevo botón a un lado de la dirección para que lo diga en voz alta, usando el acento local.



Google explicó en un comunicado que cuando tu celular o dispositivo detecte que no estás en tu país de origen, automáticamente te dará la opción para traducir las búsquedas.



Por ejemplo, si eres de México y viajas a París, el nuevo ícono aparecerá a un lado de tu búsqueda. Sólo selecciónalo y la app reproducirá su nombre para que lo escuche el taxista o la persona a la que le estás pidiendo direcciones.



Esta nueva herramienta de Google Maps llegará a Android y iOS este mes e incluirá inicialmente 50 idiomas.