Gorillaz lanza nueva colección de relojes indestructibles

Después de una exitosa colaboración el año pasado, la banda británica Gorillaz , ganadora del, se ha unido nuevamente conpara una segunda colección de rejoles.Los nuevos lanzamientos consistirán en dos estilos diferentes, ely el, inspirados en dos de los exitosos álbumes de la banda,. Al igual que con los productos habituales de G-SHOCK, ambos relojes de edición limitada serán resistentes a golpes, vibraciones y al agua.El DW-5600 más delgado adoptará la carátula del álbum distintivo de The Now Now, con azules y rosas brillantes que visten al modelo en su esfera y correa. Cuando está iluminada por la luz de fondo, la pantalla también muestra un logotipo de dos tonos "NOW", lo que hace que el reloj sea un homenaje al álbum 2018.Otras funciones incluyen conectividad Bluetooth con la aplicación patentada de G-SHOCK, que le permite controlar una variedad de funciones y configuraciones directamente desde su teléfono inteligente.En cuanto al GA-2000, uno de los últimos modelos de G-SHOCK, el reloj más grueso estará adornado con obras de arte del álbum debut homónimo de la banda británica, con su icónico estampado de camuflaje en sus correas con marcadores de hora verde de tonos similares que destacan la esfera negra. . El reloj de edición especial también vendrá con una pulsera más oscura de estilo militar, así como una caja de edición de coleccionista con imágenes de los personajes originales de Gorillaz de 2001.Para los fanáticos de Gorillaz y G-SHOCK, la nueva colección colaborativa estará disponible el 18 de septiembre en la tienda Carnaby Street de G-SHOCK en Londres, o g-shock.co.uk , ambos a un precio de £ 149 GBP, o aproximadamente $ 186 USD.