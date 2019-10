GP de México 2019 prevé una derrama económica de al menos 4.2 mdp

Prepara tu llegada a la máxima #F1ESTA

Este viernes se anunció el plan de seguridad durante el desarrollo del, así como también se dieron a conocer las ganancias previstas durante dicho evento.Aunque las acciones del GP de México se efectuarán delpróximo, la logística abarca prácticamente para toda la semana entrante, en busca de que la carrera sea un éxito en el Autódromo Hermanos Rodríguez.“Se cuenta con el programa de Protección Civil para el evento en el, donde la Secretaría de Salud trasladará ambulancias del ERUM, los asistentes no podrán llegar en automóvil, se contará con transporte especial y sitios de taxi”, detalló en conferencia de prensa Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.“Además, las escuderías contarán con el apoyo de transporte a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, agregó.Para el día del evento adelantó que “se reducirá la ruta del ciclotón dominical, se contará con apoyo vial en Viaducto y Río Churubusco para estar pendientes con el monitoreo de manera coordinada con OCESA, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza”.Por su lado, Carlos Mackinlay, secretario de Turismo de la CDMX, informó del beneficio económico del Gran Premio de México 2019 para la capital del país durante la semana del 21 al 27 de octubre.“Del 21 al 27 de octubre se esperan 475 mil turistas, se espera una derrama económica mínima de 4,220 millones de pesos, 215 millones de dólares, además, la ocupación será de 95 y 100 por ciento en hoteles de cuatro y cinco estrellas”, declaró Mackinlay.Federico García Compeán, director general del Gran Premio de México, mostró su ilusión porque el evento se efectúe de la mejor manera en busca de ser reconocido como el mejor de la Fórmula 1 por quinta ocasión consecutiva, de igual forma y como es habitual informó que no habrá estacionamiento para el público en el Hermanos Rodríguez.“En términos de movilidad no contaremos con estacionamiento, el acceso será por la línea 9 del metro en las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva. Nos ilusiona mucho que un año de trabajo y esfuerzo se cuente con la pasión del público mexicano para ganar por quinto año consecutivo el reconocimiento al Mejor Gran Premio”, señaló Compeán.